Uno spettro si aggira per l’Europa, questa volta assai apprezzato da camerati e compagni, da insospettabili e da chiunque nella società: il fantasma dell’antisemitismo di ritorno, dai “Protcolli dei Savi di Sion” per dimsostrare l’esistenza di un “pericolo sionista” ai TikTok per dimostrare la stessa cosa.

In questo caso un TikTok su Milei che giura su un libro blu, ovviamente “la Torah”, ovviamente dimostrando un complotto giudeo per far eleggere un ebreo e dominare il mondo con l’ebraismo.

Non era la cosa più astuta e veritiera da dire allora, di certo non lo è ora.

Il complottismo di “Milei Ebreo” e l’antisemitismo 2.0

La “prova” del presunto complotto per trasformare l’Argentina in una nuova Israele sarebbe un vero e proprio segreto di Pulcinella: Javier Milei è un avido lettore dei testi sacri del Cristianesimo e dell’Ebraismo, buon amico del rabbino Ortodosso Axel Wahnish.

E diciamolo, se essere amico di un rabbino e leggere molti libri fosse la prova di essere un “pericoloso sionista” gradirei averne sulla mia bacheca molti di più.

Javier Milei, personaggio poliedrico dalle moltissime idiosincrasie, come possedere quatro cani clonati dal suo primo indimenticato mastino, Conan (dal nome del personaggio nato dalla penna di R.E. Howard), che dichiara ispiratore di molte sue idee ed essere apparso in pubblico nei panni dell’eroe mascherato “Capitan Anarco-Capitalista”, è infatti un fervente cristiano noto per aver giurato pubblicamente su “Dio, Patria e il Nuovo Testamento”.

Ultimamente il suo entusiasmo religioso sembra essersi raffreddato però, ed ha dichiarato che la religione “gli pesa”, e chi lo conosce conferma che non ha intenzione di convertirsi o dedicarsi ad altro culto ma solo di sfoggiare la sua cultura letteraria.

Il presunto “scettro coi quattro/cinque cavalieri dell’Apocalisse contenuto nel TikTok”? È l’effigie dei citati cani/consiglieri spirituali/amici, più ovviamente il loro “genitore biologico”, il mastino Conan.

