Il Cerbero Podcast chiude definitivamente: qualche chiarimento necessario su Mr.Marra

Il Cerbero Podcast chiude per sempre, o forse no, alla luce delle ultime uscite pubbliche di Mr.Marra. Al netto della grande confusione che a lungo gli utenti hanno fatto in passato sul canale Twitch in questione, in riferimento a Muschio Selvaggio di Fedez, al punto da indurci a pubblicare dei chiarimenti in merito, ci sono alcuni punti da precisare. Si tratta di un progetto portato avanti da Davide Marra, Simone Santoro, Mr Flame e Davide Rubino e che, negli anni, ha acquisito un enorme successo tra gli utenti che frequentano la piattaforma in questione.

Il Cerbero Podcast chiude per sempre, forse: alcune precisazioni necessarie su Mr.Marra oggi

Da dove nascono le precisazioni di oggi in merito all’ipotesi di cui si parla tanto? Se da un lato è chiaro che Mr.Marra uscirà di scena, come è stato confermato dal diretto interessato tramite alcune storie sui social (si parla di una nuova possibile collaborazione con Fedez, tramite altri progetti che a breve potrebbero concretizzarsi), allo stesso tempo è stato lui stesso a mettere in discussione il futuro di Cerbero Podcast. Come? Evidenziando un chiaro malessere da parte di coloro che, a conti fatti, sono ancora dentro il progetto.

Sostanzialmente, il Cerbero Podcast chiude, almeno per ora, ma è da capire se si tratti o meno di una decisione definitiva. Già, perché Mr.Marra in buona sostanza si è limitato ad affermare che lui abbia avuto una sensazione. Vale a dire che, allo stato attuale, non ci sarebbe l’interesse di portare avanti il podcast senza la sua figura. Tuttavia, dal team al momento della pubblicazione del nostro articolo, non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali utili per sgombrare il campo da ogni dubbio.

Dunque, staremo a vedere se il Cerbero Podcast chiude definitivamente o meno, ma a prescindere da tutto oggi si rende necessario qualche chiarimento su Mr.Marra e sulle sue recenti uscite pubbliche.

