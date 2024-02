Il Castello delle Cerimonie chiude per sempre: imprecisioni su confisca e tre scenari possibili

Si fa molta disiniformazione, mediante titoli acchiappaclick, in merito alla vicenda che potremmo etichettare con “Il Castello delle Cerimonie chiude per sempre“. Tutto nasce da un fatto di cronaca vero, che puntualmente viene “esasperato“, portando a scenari clamorosi, come abbiamo constatato non molto tempo fa con la causa di un consumatore nei confronti di Red Bull. Capiamo, dunque, cosa c’è di vero e cosa viene enfatizzato in queste ore per chi è alla ricerca di riscontri più concreti.

Non è vero che il Castello delle Cerimonie chiude per sempre: soliti titoli clickbait su confisca e tre scenari possibili

Dunque, occorre partire da un presupposto oggi, a maggior ragione se pensiamo al fatto che tante famiglie dipendono economicamente dalla struttura situata a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Non è vero che il Castello delle Cerimonie chiude per sempre, alla luce di tante imprecisioni sulla confisca e considerando i tre scenari possibili di oggi. La struttura è stata confiscata per abusi edilizi, in merito ad una vecchissima disputa che ora potrebbe portare la famiglia Polese a rivolgersi alla Corte di Strasburgo.

In attesa di novità sotto questo punto di vista, oltre ad aspettare che il Comune di Sant’Antonio Abate subentri così come sentenziato in queste ore, l’attività potrà proseguire come sempre. Dettaglio non secondario sia dal punto di vista occupazionale, sia per chi aveva prenotato la struttura per il proprio evento.

Detto questo, come riportato da importanti fonti in Italia, al momento abbiamo tre scenari potenziali in risposta alle voce su “Il Castello delle Cerimonie chiude per sempre”. Da un lato, infatti, è possibile che si possa concepire addirittura la demolizione della struttura (ipotesi estrema e a lunghissimo termine), mentre la seconda ipotesi è che il castello resti in piedi solo per eventi di pubblica utilità.

Ad oggi, però, pare più probabile che il Comune, una volta subentrato, affidi la gestione a privati, escludendo dalla gara la famiglia Polese che finora ha dominato la scena della trasmissione “Real Time“.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.