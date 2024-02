Ci segnalanno i nostri contatti un video contenente un bizzarro oggetto. Dapprima allo stato di prototipo, un peso da 10Kg legato al polso di un personaggio, e poi un braccialetto che raggiunge lo stesso peso.

Il riferimento è agli improbabili “prodotti truffa” che promettono di risolvere tutti i problemi di chi li compra, nonché a serie animate come Dragonball in cui i personaggi, indossando pesi impossibili, diventano guerrieri in grado di moltiplicare la loro forza fisica.

Il braccialetto da 10 Kg era una burla e ci siete cascati

Gli stilemi sono del resto gli stessi: musica martellante, prodotto innovativo, e una beffa finale: il peso viene dato non da un prodotto innovativo, ma da un piede calzato in un anticlimatico calzino grigio.

Questo.

