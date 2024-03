Clickbait: chiamiamo clickbait quel titolo caricato, un po’ tanto alle volte, che riassume in modo “ficcante” ma inesatto quello che contiene un articolo dando una descrizione che suscita il click, come i titoli su Klarna e l'”IA che fa il lavoro delle 700 persone che abbiamo licenziato”.

Era una pratica prevista già da Guareschi, che negli anni ’40 raccontava col suo piglio una storiella delle sue in cui lui stesso, nei panni di un giornalista, consegnava una storiella sui bambini che attendono la Befana e l’editore gli suggeriva titoli come “Aiuto! Sbudellano la vecchia e il sangue scorre per le scale rosso e fumante come vino brulè!“, in modo da attirare l’attenzione del pubblico con l’omicidio, collegando i bambini in attesa ad un probabile “omicidio di vecchia” che avrebbe potuto accadere in quei giorni (e che accadde per uno scherzo del destino).

I titoli su Klarna e l'”IA che fa il lavoro delle 700 persone che abbiamo licenziato”

Scopriamo leggendo i vari articoli che Klarna ha incorporato dei ChatBot, dei Large Language Model basati su ChatGPT che guidano gli utenti nello shopping. Una via di mezzo tra un motore di ricerca evolutissimo ed un esercito di commessi virtuali sappiamo, non avulsi da errori ma costantemente migliorabili.

Molti articoli riportano che Klarna esce da un biennio “nero”, con aspri licenziamenti del personale. Però

Klarna ha sottolineato che l’assistente AI sta facendo un lavoro pari a quello di 700 agenti a tempo pieno, un’affermazione che ha suscitato qualche domanda, specialmente considerando i precedenti tagli del personale dell’azienda. Nel 2022, l’azienda ha licenziato circa il 10% del suo staff, suscitando critiche per la gestione della riduzione del personale. Tuttavia, Klarna ha chiarito che il numero di lavori equivalenti svolti dall’IA non è direttamente collegato ai precedenti licenziamenti.

Indubbiamente la presenza degli LLM crea il bisogno di nuove competenze: è verosimile ritenere che in futuro l’operatore umano dovrò non solo rispondere al telefono, ma programmare un LLM che risponda al cliente senza incepparsi o bloccare le vendite.

Collegare i due eventi però ricade nella categoria clickbait.

