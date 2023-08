Ci segnalano i nostri contatti delle condivisioni riguardanti “la funzione più pericolosa sul cellulare”. In realtà i pallini che segnalano quando un’app sta accedendo a microfono e telecamere.

In realtà parliamo di indicatori assai utili a capire se l’app che stai usando accede alle due funzioni, e non vi è in quella funzione alcuna fonte di pericolo o allarmismo. Non più di quanto nelle fotocamere digitali, ormai datato orpello reso obsoleto dai cellulari moderni, lo era il tipico rumore di “shutter”, imitazione ad alto volume dei rumori delle macchine fotografiche meccaniche, inserito per dare alle persone intorno un segnale uditivo del fatto che stavi scattando foto nella loro prossimità.

I pallini colorati sul cellulare: attenzione ma senza allarmismo

In realtà se appare un pallino verde su un cellulare android o un pallino verde o arancione su un iPhone, significa che una applicazione sta accedendo a microfono e fotocamera.

Un modo rapido per vedere il pallino apparire è infatti aprire la fotocamera o la fotocamera in funzione di telecamera per girare un piccolo video.

Ma anche, come segnalatoci, scaricare un videogioco online, disponibile anche su smartphone evoluti, con funzioni di chat vocali o un programma di registrazione audio.

È quindi cosa assai saggia nel caso il segnalino compaia fare qualche semplice verifica, ma senza allarmismi.

Ci sono guide su come impostare i permessi sulle singole app: se pensate quindi che una app non abbia bisogno del microfono e della videocamera ma chiede lo stesso la possibilità di accedervi, è saggio bloccare tale accesso.

Quello che non è mai saggio è aggiungere altre app che promettono di “risolvere i problemi”: se già avete dubbi con le app che avete, installandone altre cosa pensate di risolvere?

