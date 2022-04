I dubbi di Gianluigi Paragone su Bucha innescano la reazione di Giletti su LA7

A Non è l’Arena, nella puntata andata in onda nella serata di ieri, c’è stato un botta e risposta tra Gianluigi Paragone e Massimo Giletti sulle immagini dei satelliti relativi al massacro di Bucha. Queste immagini hanno suscitato dei dubbi da parte dello storico inviato di guerra Toni Capuozzo ed ora è stato il leader di Italexit a parlare della sua perplessità a riguardo.

Gianluigi Paragone ha dubbi sulle immagini Burka, facendo reagire Giletti su LA7

Al di là del risultato politico di Milano, decisamente pessimo come riportato non molto tempo fa, si torna a parlare di Gianluigi Paragone a proposito della guerra in Ucraina. Andando più nello specifico Paragone ha chiesto a Guido Crosetto, ex deputato di FdI ma soprattutto ex sottosegretario alla Difesa e presente anch’esso in studio da Giletti come ospite, se fosse possibile acquisire immagini da un satellite italiano, senza dover necessariamente affidarsi a quelle proveniente dal fronte americano.

Crosetto ha evidenziato come ci siano satelliti di diversi Paesi, non solo italiani ed è qui che Paragone ha dichiarato di voler a questo punto chiedere le immagini provenienti dal satellite italiano. L’aspetto importante però, a detta di Paragone, è se qualora effettivamente chiedesse tale immagini, non ci sarebbero poi problemi a diffonderle oppure ci potrebbe essere un veto a riguardo.

Secondo Crosetto, stando in una democrazia, se esistono tali immagini devono essere assolutamente fornite. A questo punto Paragone chiede in maniera ufficiale a Crosetto di poter appoggiare la sua richiesta di avere queste immagini provenienti dal satellite italiano, perché sa da fonti certe che esistono e per lui è importante poter ragionare anche su immagini che non provengono solo dal fronte americano, senza però voler smentire il lavoro che sta svolgendo lo stesso Giletti.

Ecco che qui entra in gioco il presentatore di Non è l’Arena, sentitosi chiamato in causa interrompe immediatamente Paragone, dicendo che bisogna avere il coraggio di dire che le immagini sono false. Gianluigi Paragone sta proprio mettendo in dubbio la veridicità di tali immagini, per questo pretende che siano consultate anche quelle provenienti dal satellite italiano. Qui Giletti gli promette che cercherà di fare il possibile per averle, non senza un certo fastidio, come si nota dal sito di LA7.

