House of Dragon: arriva il primo trailer

È notizia delle ore passate che i canali social della piattaforma streaming HBO Max hanno diffuso il primo trailer di House of the Dragon.

Siamo tutti cacciatori a cerca di buoni auspici per la pandemia: e la ripresa delle attività cinematografiche e delle grandi produzioni dopo un lungo stop forzato potrebbe essere un segnale importante.

Le riprese della serie sono iniziate in Cornovaglia a Settembre, e il soggetto è tratto dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin, un prequel-spinoff delle “Cronache del Ghiaccio e del Fuoco”, la serie di romanzi da cui è nata la serie televisiva HBO Il Trono di Spade.

Come facilmente intuibile per i fan della serie, House of Dragon narra le avventure dei Targaryen, il clan da cui proviene Daenerys, secoli prima dell’inizio della vicenda che tutti abbiamo imparato ad apprezzare.

Un cast di tutto rispetto è stato convocato per dare corpo agli antenati dei Targaryen che conosciamo: Paddy Considine è Re Viserys Prim e Matt Smith (amatissimo dal pubblico Europeo per il suo ruolo in Doctor Who) il principe Daemon Targaryen.

Seguono Olivia Cooke nei panni di Alicent Hightower, figlia del Primo Cavaliere Otto Hightower (Rhys Ifans), Emma D’Arcy nei panni della principessa Rhaenyra Targaryen, Steve Toussaint nei panni Lord Corlys Velaryon e Fabien Frankel come Ser Criston Cole.

Vi offriamo il trailer, in attesa dell’arrivo della serie, previsto nel 2022.

