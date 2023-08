Siamo nel 2020: fortunatamente ora la cartellonistica è stata corretta. Per un momento immortalato per sempre dai social che ancora lo ricordano con affetto e qualche risata Guglielo Marconi è diventato l’inventore della radiografia.

Per poi diventare, mestamente, un “inventore e basta” quando ci si è resi conto dello strafalcione in cartellonistica.

Guglielmo Marconi inventore della radiografia (e altri strafalcioni vintage)

Perché ammettiamolo, non è la prima volta che la cartellonistica stradale viene costretta a rocambolesche correzioni in corsa.

Dal povero JFK il cui cognome è stato scritto nei modi meno probabili e “a orecchio”, da “Kennedj” a “Kennedi”, passando per Benjamin Franklin diventato “Frenklin” fino a Pietro Verri diventato cittadino di una Latina fondata oltre un secolo dopo la sua morte e Giordano Bruno morto ai tempi di Pitagora, la cartellonistica stradale è piena di piccoli che un tempo passavano inosservati.

È la legge dei grandi numeri: col numero enorme, incalcolabile, di strade urbane italiane, il bisogno costante di nuovi cartelli per cambi di toponomastica o usura l’errore è sempre a portata di mano.

E se un tempo passata la mano del tecnico a correggere l’errore svaniva, adesso che tutti hanno in tasca un cellulare con macchina fotografica e connessione ad Internet, quell’errore viene immortalato e sopravvive in eterno, anche alla sua stessa correzione.

Come ozioso esercizio possiamo chiederci come Marconi sia diventato l’inventore della Radiografia e azzardare una risposta: potrebbe trattarsi di “conflazione”, ovvero della pigra fusione di due dati diversi.

Tra le ricche pagine della Fondazione Marconi viene infatti ricordato come Alan Campbell-Swinton, ingegnere e inventore scozzese, si spese per l’inventore Italiano redigendo personalmente una lettera di raccomandazioni per William Henry Preece che consentì a Marconi di presentargli le sue scoperte relative al Telegrafo senza fili e la trasmissione delle onde radio, rendendolo un suo patrono, supportandolo in ogni mezzo e aiutando la fama di Guglielmo Marconi stesso.



Alan Campbell, incidentalmente, fu tra i primi a pubblicizzare e caldeggiare l’uso della radiografia come strumento di diagnosi medica e pose le basi teoriche per quello che in seguito sarebbe stato sviluppato nella pratica da altri come il Tubo Catodico, elemento essenziale per la creazione delle televisioni fino all’arrivo delle TV a schermo LCD.

Basta una ricerca frettolosa e tra “amico di un esperto di radiografia” a “inventore della radiografia” probabilmente è un attimo.

