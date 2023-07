Un ricco filone di bufale vede i parenti improbabili dei personaggi più odiati: Greta Thunberg nipote dei Rothschild è una di queste. E arriva, con poca immaginazione, dopo Bill Gates nipote di un medico che avrebbe trasformato il vaccino per la meningite nel virus della Spagnola (cosa biologicamente impossibile), Zuckerberg nipote di Rockefeller sotto pseudonimo e Obama nipote di Eva Braun e cugino di Donald Trump (nonché detentore di un UFO con macchina del tempo ereditato dalla nonna alla faccia del ricco cugino ariano).

Elenco di fake news che può durare molto a lungo e si basa su una delle teorie del complotto più antiche: esistono poche famiglie che controllano il mondo, i Poteri Forti, il Nuovo Ordine Mondiale e controllano occultamente i governi di tutto il pianeta, il loro scopo è spendere miliardi per rendere i complottisti frustrati, derisi, sfottuti e vilipesi e il modo più efficace per riconoscere i rampolli occulti di tali famiglie è vedere quanto sono simpatici ai complottisti.

Se gli stanno antipatici, capace che sono discendenti dei poteri forti, dei Rettiliani o entrambe le cose assieme.

Greta Thunberg nipote dei Rothschild: il ritorno dei parenti improbabili

Il messaggio che ci è pervenuto parla di Greta Thunberg prononipote di Lionel Walter Rothschild, figlio del “barone Rothschild”. Altre fonti complottiste inseriscono tra Greta e Lionel un certo Joachim.

E qui casca l’asino, dato che l’anello di congiunzione tra i due semplicemente non esiste. Come, allo stesso modo, non esiste la presunta ammissione citata nel tweet.

Di Joachim non esistono tracce nella storia: c’è chi lo vuole un “importante banchiere Svedese”, per giustificare quindi le origini dei Thunberg, ma le autorità Svedesi confermano che nessun Joachim Rothschild risulta aver mai lavorato nel settore bancario Svedese.

E un “figlio d’arte” di tale rilevanza sicuramente non passerebbe inosservato.

Inoltre nell’albero genealogico dei Rothschild non solo non esiste alcun Joachim, ma non esistono figli legittimi di Lionel Walter.

Una derivazione del complotto registrata dai colleghi di AFP suggerisce di cercare tra i figli illegittimi, ma anche in quel caso esiste una sola figlia illegittima, tale Olga che non ha alcun legame coi Thunberg.

Ovviamente, quando i colleghi hanno chiesto a chi parlava di “Rotschild costretti ad ammettere che…” di esibire prove di tale ammissione nessuno ha replicato.

Tornando a tale ammissione, ci preme rilevare il paradosso di una famiglia descritta temporaneamente come così potente da avere un assoluto controllo dell’economia, la società e l’informazione che viene semplicemente “costretta” (enfasi su “costretta”) a dichiarazioni dal primo passante armato di un account Twitter.

Tim Asden, autore di una biografia del clan, dati alla mano ha definito l’affermazione come semplicemente assurda.

Il reale nonno di Greta Thunberg è Olof Thunberg, celebre attore locale riverito per aver interpretato Fredrik Blom nel dramma “Luci di Inverno” di Ingmar Bergman.

Conclusione

Non solo Greta Thunberg non discende dai Rothschild, ma il presunto nonno o parente che giustifica tale parentela non esiste.

