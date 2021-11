Green pass: Puzzer allontanato per un anno da Roma dopo il suo “gesto eclatante”

Puzzer allontanato per un anno da Roma dopo il suo “gesto eclatante”: questo è il risultato di un proclama Social del leader della protesta dei portuali.

A mezzo social aveva infatti annunciato di avere in mente un “gesto eclatante” per la giornata di martedì due novembre.

Gesto che si è concretato nel sedere su un banchetto, non dissimile dal celebre banchetto in cui Lucy, amica di Charlie Brown, elargiva saggi consigli ai suoi amici nella strip “Peanuts”, aspettando che i grandi della Terra si fermassero a conferire con lui.

Un banchetto con quattro sedie, un cartello con scritto “Papa”, e altri segnalini che contrassegnano i posti come dedicati a “Mario Draghi”, “Comunità Europea”, “Usa” e “Russia”.

Una provocazione alquanto flebile va detto, ed essendo Draghi al COP26 di Glasgow con gli altri rappresentanti della comunità europa e della Santa Sede definiamo improbabile la loro presenza al banchetto.

Però agli occhi della legge questa flebile provocazione a quanto pare è stata vista per quello che era. Una manifestazione non autorizzata.

La protesta si chiude quindi con Puzzer allontanato per un anno da Roma: ha tempo fino alle ore 21 di Mercoledì 3 Novembre, in caso contrario oltre alla denuncia per manifestazione non preavvisata (aveva ovviamente attirato con la sua presenza i nopass), seguiranno denunce per inottemperanza al provvedimento di autorità elevato.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.