Gomorra 6 ci sarà in uscita secondo rumors: la sesta stagione si farà solo con prequel nel caso

Ci sono come sempre voci infondate, secondo cui Gomorra 6 ci sarà, in relazione ad una sesta stagione che si farà e presto arriverà in uscita grazie al successo ottenuto dalle recenti produzioni. Dopo aver analizzato il progetto che ha cambiato oggettivamente la serialità italiana nei mesi scorsi, tramite altre tematiche, è opportuno concentrarsi oggi su indiscrezioni che hanno preso piede sul web. Soprattutto all’interno di pagine e gruppi tematici, dove l’amore per questa serie evidentemente va oltre le logiche di mercato.

La bufala secondo cui Gomorra 6 ci sarà in uscita: la sesta stagione si farà solo a certe condizioni

Dopo aver respinto con forza le accuse di plagio su Gomorra, Roberto Saviano ha avuto modo di chiudere la parentesi e, virtualmente, tutto il progetto attraverso alcuni post pubblicati sui suoi canali social. Si parla chiaramente di chiusura, dunque, in modo da smentire tutti coloro secondo cui Gomorra ci sarà in uscita tra il 2022 ed il 2023. Del resto, essendo morti i principali personaggi che hanno caratterizzato otto anni particolarmente intensi, per la produzione sarebbe quasi impossibile tornare ad occuparsene con successo.

Il significato del finale è scontato, visto che il messaggio dato dagli sceneggiatori è chiaro nell’affermare che chiunque decida di fare una vita del genere, prima o poi dovrà fare i conti con una morte precoce. Gli sceneggiatori della serie, per intenderci, non hanno mai detto che Gomorra 6 ci sarà in uscita in un futuro più o meno lontano, ma qualcuno ha lasciato la porta aperta quantomeno ad in prequel. Tradotto, questo vuol dire che si potrebbe produrre un lavoro nel caso si parli di Scampia prima dell’arrivo della famiglia Savastano.

Difficile sbilanciarsi oltre. Di sicuro, bisogna smentire chi afferma che Gomorra 6 ci sarà in uscita portando avanti la storia che si è interrotta con la morte di Gennaro Savastano e Ciro di Marzio. Se una sesta stagione si farà, avrà specifici paletti temporali.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.