Quando Give Peace A Chance di John Lennon fu concepita durante il bed-in, il 1° giugno 1969, probabilmente né l’ex Beatles né Yoko Ono immaginavano che nel 2022 il brano sarebbe stato usato per l’ennesimo appello alla pace. Di fatto è ciò che è successo. Su iniziativa dell’emittente Radio Eins di Berlino e con il supporto dell’EBU, il celebre inno pacifista è stato trasmesso in 28 radio pubbliche europee alle 8.45 di questa mattina, venerdì 4 marzo 2022.

Come già annunciato, a lanciare l’iniziativa è stata l’emittente Radio Eins di Berlino con il supporto della Europoean Broadcasting Union (EBU) – la stessa che organizza l’Eurovision Song Contest – che in una nota sul sito ufficiale ha scritto:

Sappiamo che nel corso dei suoi cento anni di storia, il pubblico si è rivolto ai media del servizio pubblico in tempo di guerra per informare e unirsi. Questo potente appello alla pace attraverso una canzone iconica risuonerà per milioni di ascoltatori. Questo è ciò che facciamo. Sono orgoglioso di appartenere a una comunità che, quando il mondo è diviso, può creare momenti per unire le persone.