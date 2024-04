Gisella Cardia moltiplica pizze e gnocchi: cosa disse dopo ill caso della Madonna di Trevignano

Ci stanno segnalando diversi utenti un vero e proprio trend social oggi 13 aprile, ancora una volta a proposito di Gisella Cardia. In realtà, si tratta di un contenuto non attualissimo per tutti coloro che da anni seguono le vicende della donna che che ha tenuto banco come veggente sulle lacrime della “Madonna di Trevignano“. Sia dai suoi fedeli, sia da quelli che non hanno mai creduto ad una sola parola da lei pronunciata. Andiamo per gradi, provando a mettere a fuoco quanto trapelato proprio in queste ore.

Focus oggi su Gisella Cardia che avrebbe moltiplicato pizze e gnocchi: approfondimento sul caso della Madonna di Trevignano

Dopo il nostro approfondimento del 2023, il sospetto è che qualcuno stia facendo confusione con le date. Già, perché Gisella Cardia ha fatto molto parlare di sé proprio in questo periodo lo scorso anno. Tutto è nato da alcuni post social, in cui è venuto a galla che tra i suoi miracoli ci sarebbe stata anche la moltiplicazione di pizze e gnocchi. Inutile dire quanta ilarità abbia suscitato in quella fase un’uscita del genere, come abbiamo avuto modo di constatare anche attraverso le segnalazioni di quei giorni.

Due gli aspetti da evidenziare ad aprile 2024 a proposito di Gisella Cardia che avrebbe moltiplicato pizze e gnocchi. Già, perché come riportato da Open circa dodici mesi fa, tramite video posto all’interno di un’intervista, effettivamente la veggente che avrebbe previsto le lacrime della Madonna di Trevignano si sarebbe sbilanciata fino a questo punto. Dunque, uscita confermata, anche se occorrono delle precisazioni dal punto di vista prettamente temporale per il pubblico interessato.

Più complicato, invece, parlare di un pentimeno confermato da parte della diretta interessata. Malgrado qualche uscita pubblica in meno e messaggi meno perentori rispetto al passato, ad oggi è complicato ipotizzare la cessione delle sue attività, al contrario di quanto riportato da alcuni utenti sui social. Vedremo quale sarà la prossima di Gisella Cardia, dopo le polemiche sul caso delle lacrime della “Madonna di Trevignano”.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.