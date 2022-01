Gianna Nannini Capo dello Stato? La candidatura sui social che spinge per le donne al Quirinale

Gianna Nannini Capo dello Stato, questo è ciò a cui sembra aspirare la rocker senese in un video postato sui social. A seguito delle prossime elezioni del 24 gennaio, quando il Parlamento si riunirà per votare il nuovo Presidente della Repubblica, è ancora in corso il dibattito sulla prima donna al Quirinale dopo tanti anni di battaglie. I nomi non mancano, da Marta Cartabia a Silvio Berlusconi, ma c’è chi sui social invia, a modo suo, la propria candidatura.

Si tratta proprio di Gianna Nannini, che nel filmato dichiara: “Colgo quest’occasione di una voce al femminile come Presidente della Repubblica e mi candido ufficialmente alla presidenza della Repubblica italiana”. Sui social il suo nome è in salita tra le tendenze, con utenti che sperano in una sua reale candidatura e altri che snocciolano altri nomi dalla scena musicale italiana, come Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, anche se c’è chi preferisce Alberto Angela.

Con una Gianna Nannini Capo dello Stato c’è chi parla di “prima repubblica rock del mondo”, sognando la rocker senese al Quirinale dopo il presidente uscente Sergio Mattarella.

"Gianna Nannini":

Perché ha presentato la sua candidatura alla Presidenza della Repubblica tramite un video pubblicato su Instagrampic.twitter.com/bwW8LgDsXk — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) January 6, 2022

