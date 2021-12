Germania: per i novax è ora vietato paragonarsi agli ebrei

In Germania per i novax è ora vietato paragonarsi agli ebrei. Cade così uno dei paragoni più deprecabili che la propaganda novax usa. Nonostante ricordiamo lo sdegno della comunità ebraica e delle associazioni dei sopravvisuti è uno dei paragoni più amati dalla propaganda novax e nopass.

Spesso del tutto a sproposito, con mistificazione di fatti e dati storici.

Avevamo già visto come in Germania un nomask era stato condannato ad una multa a tre zeri per aver paragonato la vaccinazione alle Camere a Gas. Era solo l’inizio.

Proprio a partire da quella ormai storica sentenza l’abuso del simbolo della stella ebraica nella manifestazioni nopass e novax comporterà d’ora in poi severissime sanzioni.

Questo secondo la magistratura allo scopo di evitare pericolose saldature tra i movimenti “notutto” e movimenti di estrema destra e neonazisti, ricordando che la normativa tedesca sui simboli del passato regime è tra le più rigide di Europa. Per ovvi motivi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.