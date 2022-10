Generale Ugandese trolla tutti: cento mucche in dote a Giorgia Meloni. Questa la proposta, degna del Principato di Zamunda nel film di Eddie Murphy “Il Principe Cerca Moglie” del generale Ugandese Muhoozi Kainerugaba, comandante delle forze armate di terra dell’Uganda.

Ci sono spunte blu che finiscono agli allori della cronaca per la condivisione di fake news, come l’ ex direttore generale di Roscosmos e la sua fake news apripista del filone dei “Profughi Ucraini che fanno cose”.

E Spunte Blu che ci regalano momenti di improvvisata ironia e divertimento degni dell’Eddie Murphy più in forma, se non di un episodio speciale della serie TV “Bob (hearts) Abishola”, come Muhoozi Kainerugaba, candidato ad essere il gioviale, insieme un po’ saggio e un po’ stralunato col suo buffo senso dell’umorismo, Zio Tunde dell’Internet.

“Le darò [in dote, NdT] 100 mucche di razza Nkore immediatamente, perché lei è sincera e coraggiosa!!”, esclama il buon generale. E di lì in poi la vicenda diventa ancora più ilare.

“Come Annibale Barca”, sentenzia il Generale, “che quasi conquistò l’Italia 2000 anni fa, io la vincerò con le mucche e il mio amore”, l’improvvisato eroe della Rete si propone di sedurre il nostro Premier in Pectore con un dono prezioso.

Dono del quale è pronto a fornire immagine fotografica

For my Italian friends, these are Nkore cows. The most beautiful cows on earth. I know Europeans give girls they like flowers? I have never understood it. In our culture you give a girl you like a cow. pic.twitter.com/8BRR3OJMUg — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) October 3, 2022

Precisando che le mucche sono più belle e utili dei fiori e, a suo dire, parte essenziale di una dote ricca e munifica tale da non comprendere come possano non essere apprezzate.

Del resto, se i Romani sono “i figli della Lupa”, le mucche di razza erano al mondo prima dei lupi.

E se gli Italiani discendono dagli antichi romani, il buon generale non può che confessare di aver recentemente commissionato un test genetico che lo rende in parte Greco-Romano, quindi Achille da parte di avo, quindi irresistibile per tutte le donne, premier compresi.

Un solo incidente diplomatico macchia questa bizzarra ma divertente campagna di seduzione: un Tweet, ora rimosso, in cui per ostentare il suo amore il generale si dichiara pronto a invadere l’Italia in caso di rifiuto, in un caso di “Muoia Sansone con tutti i filistei”.

Ma la minaccia è stata rimossa per evitare attriti, e siamo tornati alle vanterie ed all’offerta di dote.

I social approvano tale momento di ilarità e non solo: in queste ore l’account del generale si sta riempiendo di improbabili Cyrano De Bergerac pronti a dargli consigli su come raggiungere il cuore di Giorgia Meloni, parlandole dei suoi gusti e incitandolo al romanticismo.

