Gaffe su Celine Dion morta in Francia: ancora errori tra malattia e matrimonio del figlio

Quando serve smentire una brutta notizia, siamo tutti più sereni e contenti, come avvenuto in queste ore a proposito delle nuove voci su Celine Dion morta. Già, perché durante un telegiornale andato in onda in Francia, tra le altre cose in diretta, una giornalista ha parlato dell’uscita di un album, il cui valore sarebbe cresciuto in quanto pubblicato dopo la scomparsa della cantante. La malattia è lì, ben presente, al punto da limitare sempre di più le sue uscite pubbliche, ma Celine Dion unatamente viva.

Erroraccio su Celine Dion morta in Francia: tante uscite a vuoto tra malattia e matrimonio del figlio

Al momento è molto complicato analizzare il suo quadro clinico, in quanto la sindrome della persona rigida è ad oggi una malattia non curabile. Tuttavia, si fa tanta disinformazione sul suo conto. Se quella odierna non è altro che una gaffe, che ha comunque alimentato voci preoccupanti sul conto dell’artista, al contempo in passato ci siamo ritrovati al cospetto di post evitabili. Non solo i contenuti falsi su Celine Dion morta, ma anche quelli che la ritraevano apparentemente al matrimonio del figlio su una sedia rotelle.

Solo in un secondo momento, però, si è compreso che in realtà quella donna non fosse la cantante. Solo un’altra persona che, in parte, ne ricordava l’aspetto fisico. Insomma, se da un lato è umano e comprensibile essere preoccupati per lei, a maggior ragione dopo essere stata costretta ad annullare alcuni concerti, al contempo dovremo essere tutti molto bravi a non alimentare voci false sul suo conto. Verificate sempre le vostre fonti prima di ricondividere un contenuto.

Insomma, smentiamo tutte le voci su Celine Dion morta, dopo l’errore commesso da una giornalista in Francia, senza dimenticare le tante leggerezze degli addetti ai lavori e degli utenti sui social tra la sua malattia ed il matrimonio del figlio

