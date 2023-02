Fuori Dal Coro, Mario Giordano risponde a Fedez: “Tranquillo, i testicoli si sono regolarmente staccati”

Sarà la fine della querelle? Durante la puntata di Fuori Dal Coro in onda oggi, martedì 21 febbraio 2023, Mario Giordano ha risposto a Fedez dopo la provocazione lanciata sui social nei giorni scorsi.

Il rapper e imprenditore digitale, marito di Chiara Ferragni, appreso che una giornalista legata al programma stava conducendo un’inchiesta per indagare sulla sua omosessualità aveva attaccato il conduttore e direttore del programma con una serie di invettive sui social.

La provocazione di Fedez sui social

Per chi si fosse perso la vicenda, nei giorni scorsi Federico Lucia – questo il nome di battesimo di Fedez – ha appreso che una giornalista di Fuori Dal Coro starebbe conducendo un’inchiesta per indagare sulla sua probabile omosessualità.

Abbiamo raccontato tutta la storia in questo articolo. Nel suo sfogo sui social, Fedez si è rivolto soprattutto a Mario Giordano:

Dopo che avete fatto questa inchiesta, amici di Fuori dal Coro, potete farne una per me? Vi chiedo per favore: io voglio sapere se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto. Me lo domando da una vita, e se lo domandano in tanti secondo me. Ciao Marietto, ciao Marietto.

Nel secondo “ciao Marietto”, Fedez ha usato il falsetto per imitare il difetto timbrico del direttore di Fuori Dal Coro. Per questo la battuta sui testicoli e per questo, oggi, è arrivata la risposta definitiva di Mario Giordano, che già si era dissociato dalla giornalista del suo programma definendola “scheggia impazzita”.

Mario Giordano risponde a Fedez

Con queste parole Mario Giordano risponde a Fedez:

Caro Fedez, intanto la volevo tranquillizzare: i testicoli si sono regolarmente staccati, è tutto regolare. Per quanto riguarda la mia voce è un difetto fisico, l’ho già detto altre volte. Un difetto fisico che tra l’altro mi ha anche fatto soffrire nella mia vita. Mi stupisce però che lei, paladino dei diritti civili, il grande difensore sul palco di Sanremo della civiltà… lei si attacchi ai difetti fisici degli altri. Se ha qualcosa da dirmi, dica su quello che dico, su quello che penso. Non si attaccano le persone sui difetti fisici, soprattutto se si è campioni dei diritti civili. Non le pare?

La clip è presente sui canali social di Fuori Dal Coro a questo indirizzo. Per il momento Fedez non ha replicato a Mario Giordano.

