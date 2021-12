Fred Sinistra morto di Covid? La moglie smentisce

Fred Sinistra morto di Covid? Questo è ciò che titola la stampa internazionale, ripresa dalla stampa italiana, a proposito della scomparsa del campione di kickboxing noto negli ambienti sportivi come The Undertaker. The Sun riporta la notizia domenica 26 dicembre e sottolinea che Sinistra era noto anche per le sue posizioni antivacciniste e negazioniste. Negli ultimi giorni, tuttavia, la moglie è intervenuta sui social per smentire che il Covid sia stata la causa della morte del marito.

Secondo la ricostruzione riportata anche dalla stampa italiana Fred Sinistra, una volta accusati i sintomi, era stato convinto dal suo allenatore Osman Yigin a ricoverarsi. Il campione era stato ricoverato in terapia intensiva e sui social rassicurava i suoi fan dal letto d’ospedale, mentre si mostrava intubato.

Secondo alcuni media “le sue condizioni erano in ripresa ed era stato dimesso”, ma la stampa locale riporta che Sinistra stesso aveva chiesto le dimissioni per poter continuare a curarsi in casa attraverso l’ossigeno. Fino alla morte, sopraggiunta per “complicazioni da Covid-19”. Una correlazione, questa, smentita dalla moglie attraverso il profilo Instagram del marito:

Mio marito era un uomo generoso con un grande cuore che voleva aiutare gli altri, ma era anche tormentato da questi vecchi demoni del passato e da tutto ciò che ha sofferto per tutta la vita, li ha combattuti giorno dopo giorno, fino al suo ultimo respiro, purtroppo. La stampa scandalistica e alcune persone della sua famiglia si stanno divertendo molto sui social network, perché il mio silenzio e la mia assenza provengono dal mio dolore non dalla paura o dalla mancanza di risposte. Combatterei fino alla fine affinché la verità venga fuori e spazzi via tutte queste calunnie.

MIO MARITO NON È MORTO DI COVID e non avrebbe mai accettato che ciò che gli è accaduto venisse usato per diffondere paura e proclamare la vaccinazione. Siate pazienti, risponderemo a tutte le vostre domande e curiosità.

Per il momento si attendono quindi novità dalla moglie.

