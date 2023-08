Fonti Russe dichiarano Prigozyn morto, per ora con ben poche conferme. Siamo del tutto consapevoli che il livello di attendibilità delle fonti Russe si aggira tra il sottozero e lo zero assoluto, e quindi in assenza di verifiche indipendenti non possiamo che ricordare le altre bizzarrie partorite dai canali Telegram locali

Comunque la stessa Wagner, la formazione mercenaria di Prigozyn, pare al momento assai incline ad accettare ed avvalorare la versione ufficiale: Prigozyn sarebbe morto, colpito dalla contraerea Russa in un jet Mosca – San Pietroburgo.

Fonti Russe dichiarano Prigozyn morto, vittima della contraerea russa

I tempismi farebbero, in conferma della notizia, pensare ad una sorta di vendetta postuma di Putin per l’umiliazione pubblica inflittagli a Giugno, quando decise di organizzare una vera e propria marcia verso Mosca, in contrasto con l’elite militare russa e lo “zar”, costringendo lo stesso a dichiararlo dapprima un traditore da arrestare e condannare per poi “abbozzare” e lasciarlo andare.

Vendetta postuma che suona assai depotenziata come prova muscolare, contrapponendo l’immagine di un Prigozyn morto “a piede libero” a quella di un Putin prigioniero in un bunker di memoria Hitleriana così tanto da poter partecipare alle riunioni degli amati BRICS solo in videoconferenza, annunciando la “fine del dollaro” da un monitor, bloccato in Russia da un mandato di cattura internazionale.

Nell’elenco ancora rigorosamente provvisorio di vittime si conta Dmitry Utkin, il suo braccio destro, portando alla decapitazione di fatto di Wagner in una situazione, dall’Africa all’Ucraina, geopoliticamente complessa.

Sono ancora aperte, ancorché prive di un movente, le ipotesi del “fuoco amico” e dell’errore tecnico.

E data la tendenza tipicamente Russa di essere ben poco trasparenti ogni ipotesi non potrà che restare tale a lungo.

