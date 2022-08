Una flotta di satelliti Starlink visibili nei cieli di Italia: questa una sorpresa che ha stupito gli internauti che hanno provato a sollevare la testa nella serata del 20 agosto.

Per la sorpresa di tutti infatti, ricalcata da molte testate online, laddove l’inquinamento luminoso era ancora contenuto, è stato possibile ammirare una sfilza di oggetti luminosi.

Ovviamente, non si tratta di scie chimiche fosforescenti, globi luminosi alieni invitati dall’Uomo Pangolino o altre fantasiose immagini del complotto.

Flotta di satelliti Starlink visibili nei cieli di Italia sabato 20 agosto

Si tratta della possibilità di ammirare la messa in opera di nuovi satelliti della rete Starlink, il sistema di telecomunicazioni satellitari lanciato dal magnate dell’informatica Elon Musk.

Balzato agli occhi della cronaca quando il magnate ha regalato alla popolazione Ucraina sistemi di ricezione Starlink per sostituire le reti telefoniche e Internet distrutte dagli invasori Russi nell’ulteriore tentativo di isolare e privare gli Ucraini di mezzi e infrastrutture, il sistema Starlink si basa proprio sull’uso di satelliti a bassa quota.

In giornata il lancio è stato effettuato da Cape Canaveral, e la separazione del modulo con i satelliti, il razzo è tornato sulla Terra e atterrato sulla nave «A shortfall of Gravitas» nell’Oceano Atlantico.

In serata è stato possibile invece vederne gli effetti anche in Europa.

A maggio 2021 erano presenti quasi 1500 satelliti Starlink in orbita, con questo lotto di cinquanta parte del raddoppio già previsto per il 2022.

Con gli utenti della Rete inclini a sognare, equiparando l’ordinata scia di satelliti a ricordi di infanzia come il Galaxy Express 999, il “treno spaziale” sognato dall’autore Leiji Matsumoto, Starlink questa volta non ci ha regalato una connessione Internet a banda larga laddove non è possibile portare Fibra Ottica e ADSL, ma un attimo di sogni e divertimento.

Nonché qualche foto divertente da intercettare prima dell’arrivo dell’arrivo delle più bizzarre fake news, come sempre capita in queste occasioni.

Immagine presa dall’account Twitter J.F. Torino

