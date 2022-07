Elon Musk rinuncia a Twitter: la notizia fa seguito a quanto avevamo visto. Ovvero alle visibili e crescenti indecisioni di Elon Musk sull’accordo date dalla presenza di bot e fake account.

Siamo chiari: chi ha attribuito a Elon Musk filantropiche velleità da paladino della libertà, chi attribuisce ad un imprenditore velleità filantropiche in toto si inganna. Twitter è un prodotto, Elon Musk un abile imprenditore che fa fruttare i suoi prodotti.

Aveva annunciato trionfalmente la sua decisione di comprare Twitter, social che avrebbe fatto sbocciare al suo massimo potenziale.

Ma dal suo punto di vista, Twitter in fondo è una fabbrica che crea un prodotto. Gli utenti. E i bot per Elon Musk sono merce fallata.

Un bot non compra, ma fa comprare. Non ha opinioni da influenzare, ma influenza le opinioni altrui. Con un bot non guadagni: paghi perché che chi gestisca bot e fake account ne tragga utilità dalla quale tu non otterrai un osso bucato.

Quindi il progressivo strappo di Elon Musk aveva il sapore di un “Gran Rifiuto”.

Che alla fine è immancabilmente arrivato

Elon Musk rinuncia a Twitter: cominciano guai e penali

Elon Musk rinuncia a Twitter: ed è avvenuto esattamente come avviene con ogni ditta del mondo che, provato a fare l’affare, chiede dapprima sconti e garanzie sulla merce e poi si ritira.

Una lettera dei suoi legali, nella quale contesta a Twitter non aver risposto in modo puntuale alle richieste sul “ricalcolo dei bot”.

Bot che per Twitter sono meno del 5% ma per Elon Musk molti di più, almeno il 20%.

Le trattative si sono quindi arenate.

L’attuale presidente della Piattaforma è quindi intenzionato a trascinare Musk in tribunale, nella corte del Delaware, allo scopo di costringerlo a finalizzare l’acquisto (o quantomeno pagare le ricche penali del caso).

Soluzione questa che non risolverebbe i problemi creati da una trattativa che ha messo un intero social in stallo.

Secondo quanto rilevato alle riviste del settore, Twitter ha bloccato le assunzioni nei settori chiave, arrivando a licenziare in gran numero i “cacciatori di teste”, almeno un terzo del team legato alle assunzioni.

La situazione dei Social non è buona in generale: Twitter patisce anche un crollo azionario ed una vera e propria stasi aziendale dovute alla trattativa in atto.

Che ora rischia di crollare, nella migliore delle ipotesi.

Nella peggiore? Twitter rischia un CEO che odierebbe la sola idea di esserlo e considererebbe Twitter non più un prodotto da “far sbocciare al massimo potenziale”, ma un prodotto fallato e difettoso di cui sbarazzarsi con rapidità.

