Ci segnalano un video TikTok con una bizzarra storia, e per una volta TikTok ha detto il vero. Un tale “Adel Gharbal”, nome che vedremo essere importante, ha deciso di riciclarsi in una bizzarra operazione simpatia riuscendo a coinvolgere l’emittente televisiva.

Ma andiamo con ordine e seguiamo quanto dichiarato dai colleghi di Verify-sy e corroborato dai fatti.

Finto prigioniero beffa la CNN chiudendo il 2024 in bellezza

Il dodici Dicembre, la CNN pubblica sul suo sito web, YouTube e X un reportage dove la giornalista Clarissa Ward recupera un prigioniero Siriano che dichariava di essere stato imprigionato al buio ed in isolamento per mesi, e quindi non sapere della caduta del regime di Assad.

Il prigioniero era stranamente pulito, rasato e non reagiva alla luce diretta del sole come qualcuno rinchiuso per mesi insolamento, portando i colleghi a investigare.

Il team di Verify-sy ha identificato il prigioniero in Salama Mohammad Salama, militare fedele ad Assad col nome di battaglia di Abu Hamza, che aveva assunto l’identità di Adel Gharbal, prigioniero, in modo da ripulire la sua immagine pubblica.

Effettivamente Abu Hamza era stato arrestato, ma per meno di un mese, per insubordinazione avendo rifiutato di dividere il profitto di un’estorsione con un suo superiore.

Hamza era infatti noto per essere non solo fedele ad Assad, ma anche incline a furti, estorsione e intimidazione per ottenere nuovi informatori in favore del regime, nonché violenze in danno ai civili, denunciate ai colleghi fact checker dai parenti delle vittime.

Hamza si è premurato di cancellarsi dai social prima di coinvolgere i media nella sua “operazione pulizia”

