Finalmente Cecilia Sala è libera, arriverà a Ciampino alle ore 16.15 circa. Come ben sappiamo, la giornalista era detenuta in Iran con le evanescenti accuse tipiche di un regime che usa la carcerazione di giornalisti e stranieri come mezzo per fare “la voce grossa” con le altre nazioni e l’opinione pubblica.

Cecilia Sala era stata arrestata il 19 dicembre a Teheran, la capitale dell’Iran, dove si trovava da alcuni giorni con un regolare visto giornalistico. La notiza era trapelata però solo 8 giorni dopo.

Dopo 14 giorni di isolamento nel carcere di Evin, con l’isolamento usato come mezzo improprio di pressione e alternativa a forme più sfacciate di tortura (solo ieri Cecilia Sala ha potuto avere un letto ed un pacco di beni di sussistenza inviato dalla Farnesina), finalmente la giornalista è libera.

Finalmente Cecilia Sala è libera: in arrivo a Ciampino

“Sono molto lieto di poter condividere con voi oggi in quest’aula la gioia per la liberazione di Cecilia Sala e sono orgoglioso anche del grande lavoro di squadra che ha portato a questo risultato, fin dall’inizio abbiamo lavorato tutti nella stessa direzione per riportare a casa in tempi brevi la nostra connazionale”, ha annunciato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Alle 11:24 la notizia è stata diffusa, e la Premier Giorgia Meloni ha avvisato i parenti della giornalista. La liberazione si deve ad un complesso gioco di diplomazia con Italia e Stati Uniti.

