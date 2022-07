Feltri incolpa le vittime della Marmolada: replica di Taffo non gradita da Twitter

Fa molto discutere l’uscita di Vittorio Feltri, che ha deciso di dire la sua in merito al crollo del ghiacciaio della Marmolada che ha fatto diverse vittime, con relative replica di Taffo. Un’altra presa di posizione da analizzare su questa tragica vicenda, dopo quella di Hoara Borselli che abbiamo portato alla vostra attenzione pochi giorni fa sul nostro sito. In tanti ci hanno segnalato lo screenshot del botta e risposta tra le parti, chiedendoci se fosse autentico. Ve lo confermiamo, con una nota a margine ugualmente importante per chi ci segue.

Feltri se la prende con le vittime della Marmolada: la risposta di Taffo è forte e Twitter non gradisce

Come sono andate le cose? Tutto nasce da un tweet di Vittorio Feltri, con relativa risposta da parte di Taffo. Il giornalista, come si percepisce dallo screenshot pubblicato su Blastometro, ha sostanzialmente incolpato gli escursionisti di essere andati incontro alla morte, organizzando un’uscita rischiosa: “C’è un modo solo per non morire a causa di un ghiacciaio o di un onda del mare: stare a casa evitando escursioni noiose“.

Tralasciando l’errore grammaticale su “un onda”, appare chiaro ed evidente a tutti che il post di Vittorio Feltri sulla tragedia della Marmolada sia quantomeno superficiale. Se non altro perché si trattano argomenti complessi, sui quali non abbiamo ancora verità assoluta, in attesa che dagli inquirenti possa giungere qualche certezza in più. A prescindere da questo, prendersela con chi si trovava sulla Marmolada nel momento sbagliato, invece di trascorrere una giornata a casa, appare eccessivo.

Da quello che ci risulta, Taffo ha replicato che si muore anche di cattiveria, riferendosi ovviamente a Vittorio Feltri e alla sua uscita in merito alle vittime della Marmolada. Twitter non ha gradito una risposta che aveva generato migliaia di consensi, arrivando ad oscurare il messaggio in questione questa mattina.

