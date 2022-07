Teorie strampalate di Hoara Borselli sul crollo della Marmolada: bufera tra le reazioni

Hoara Borselli è diventata all’improvviso una scienziata secondo alcuni utenti, dicendo la sua anche sulla questione del surriscaldamento globale e sul crollo della Marmolada. L’ex modella e scrittrice ama ultimamente bazzicare nel mondo dei talk show, parlando dei temi relativi all’attualità. Dopo un passato fatto di apparizioni in serie televisive, programmi tv e via dicendo, ha intrapreso il ruolo di scrittrice e spesso viene invitata nei salotti dei vari talk show per dire la sua sulle tematiche attuali.

Cosa ha detto Hoara Borselli sul crollo della Marmolada

Altro capitolo su di lei, dunque, dopo quello dei giorni scorsi. Hoara Borselli quindi non si è di certo tirata indietro quando c’è stata la possibilità di parlare del tema del momento, il surriscaldamento globale, dovuto purtroppo alla tragedia della Marmolada. Qui è avvenuto un distacco di un seracco dal ghiacciaio che ha causato morti, feriti e dispersi. A detta di Hoara Borselli è sbagliato dare sempre la colpa all’uomo quando accadono situazioni di questo tipo.

Non è che se crolla un ghiacciaio, c’è siccità e così via sia sempre l’uomo la causa scatenante di tutto. Allora bisognerebbe ritornare, a detta della Borselli, ai tempi delle caverne, non lavarsi, non utilizzare il gas, non trivellare, non usare l’aria condizionata. Provocatoriamente, su Twitter. Una situazione che Hoara Borselli definisce pura ideologia. Per quanto riguarda questo argomento così importante, la scrittrice pensa che sia più che altro l’opinione pubblica ed anche i vari esperti del settore a spingere tutta l’umanità verso delle condizioni neolitiche.

Dunque, è evidente come non si possa tornare ai tempi delle caverne. Si tratta di un’assurdità, ma per Hoara Borselli c’è una sorta di complotto per far sì che si possa un giorno ritornare alle origini. Senza dubbio l’essere umano non può essere accusato di tutte le tragedie che avvengono nel mondo, ma è innegabile come alcune condizioni siano state forzate, cambiando il percorso della natura. Hoara Borselli ha voluto quindi dire la sua anche per quanto riguarda il surriscaldamento globale, ricollegandosi al crosso della Marmolada.

