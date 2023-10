Falsa “app di IT-Alert” sfrutta la disinformazione complottista per le truffe

Tanto tuonò che piovve: tanta disinformazione fecero i complottisti sulla fantomatica “app di IT-Alert da trovare e deinstallare” che qualcuno li spennò. L’allarme arriva dal Threat Intelligence Team di D3Lab, rilanciato da alcune pagine amiche come l’eccellentissima Cybersecurity 360 di Dario Fadda.

L’allarme è lo stesso che abbiamo visto tutte le altre volte nei casi di Phishing, ma con l’aggravante del complottismo come vedremo.

Vi abbiamo spiegato più volte che IT-Alert non è una app, non viene installata dai “Poteri Forti” o da nessun altro e per ricevere i messaggi di allerta nazionale basta avere un cellulare acceso e che questo sia a portata di ponte radio.

Eppure a forza di ipotesi di complotto, guide per stanare e cancellare l’app di IT-Alert (col rischio di danneggiare file di sistema a caso rendendo il cellulare inutilizzabile) quel che temevamo è accaduto.

Qualcuno ha messo online dei malware mascherati da “App di IT-Alert”, basati sul malware “SpyNote”, che raccoglie dati e li spedisce ad una “casa base”.

A forza di parlare di “App di IT-Alert” qualcuno si sentirà incoraggiato a cercare e installare la fantomatica app, dando modo ai complottisti di costruire bufale su bufale, quando è la stessa Protezione Civile a spiegare, più volte, che i veri messaggi di emergenza non hanno bisogno di altro se non un cellulare.

