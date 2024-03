Facebook censura Radio Maria: e lo fa a Pasqua, durante una diretta della Via Crucis. Almeno questo è il messaggio inviato da Radio Maria ai suoi lettori, con tanto di screenshot annunciante la rimozione

Il motivo? Nudi e atti sessuali, ma possiamo intuire un motivo più prosaico, e legato alle modalità con cui FB effettua i controlli.

Facebook censura Radio Maria e la via Crucis: stravaganze dei controlli automatici

Sappiamo dai Termini e Condizioni di uso di Meta stesso che ormai il primo step di ogni controllo passa per l’Intellligenza Artificiale.

L’IA è in grado di rilevare e rimuovere i contenuti che violano i nostri Standard della community prima che qualcuno li segnali. In alcuni casi, la nostra tecnologia invia i contenuti ai team addetti al controllo per un’analisi più approfondita e per una decisione sull’azione da intraprendere.

Recita la pagina relativa ai contenuti su Facebook.

Basta quindi che una IA si imbatta in un Cristo a torso nudo perché la segnalazione scatti. Certo, come è successo in casi simili, ad esempio quando orde di ignoranti decisero di segnalare e lamentarsi con il Corriere della Sera per aver osato pubblicare l’Origine del Mondo di Courbet alla fine tutto andrà a posto.

Ma restano le perplessità.

