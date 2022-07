Fabrizio Corona vuole candidarsi come Premier, ignorando una limitazione

Non sta a noi dire se Fabrizio Corona, proponendosi come Premier, abbia voluto soltanto provocare come è solito fare, oppure se ci sia un fondo di verità dietro le sue parole. Il personaggio è particolare, considerando anche alcune grane legali che abbiamo analizzato in passato sul nostro sito, ma è chiaro che in queste ore occorra un approfondimento su quanto dichiarato dal diretto interessato. In questo modo avremo le idee più chiare su una prospettiva del genere.

Fabrizio Corona vuole candidarsi come Premier: perché è impossibile

Dunque, Fabrizio Corona vuole candidarsi come Premier. Tutto nasce da un’intervista rilasciata ad “Iceberg“, riportata in queste ore anche da Next Quotidiano, con un passaggio molto significativo. Tra il serio ed il faceto, l’ex paparazzo ha fatto sapere che si appresta ad andare in vacanza e che, al suo ritorno, valuterà la possibilità di scendere in politica. Il tutto, con la prospettiva di diventare Presidente del Consiglio nel giro di cinque anni:

“Tempo 5 anni e divento presidente del Consiglio e la mia psicologa ministro della salute. Vivo una fase molto serena della mia vita. Ormai le tempeste sono passate, mi sto concentrando sul mio lavoro, finalmente sono libero e adesso vado in vacanza. Non ci andavo da 5 anni. A settembre riapro l’ufficio e può essere che mi presento alle elezioni politiche”.

Altamente probabile che la frase “Fabrizio Corona vuole candidarsi come Premier” ci rimandi ad una provocazione. A prescindere da questo, non sarà possibile vederlo come Presidente del Consiglio. La ragione è semplice, in quanto la condanna per il caso Trezeguet, arrivata in Appello nel 2012, per poi essere successivamente confermata in Cassazione un anno dopo, è più limitante di quanto si pensi.

Quanto stabilito dal giudice, infatti non prevedeva solamente la pena di 5 anni di carcere per l’ex paparazzo, ma anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Insomma, impossibile (anche con supporto elettorale) ritrovarsi Fabrizio Corona Premier.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.