Fabrizio Corona a processo per diffamazione, nel 2019 aveva chiamato “ebeti” Fedez e Chiara Ferragni

Li aveva definiti “ebeti” e una lunga storia nata nel 2019 si concluderà con Fabrizio Corona a processo. La notizia arriva dal Corriere della Sera e per il momento i diretti interessati non hanno commentato sui social. Nel 2019, infatti, il re dei paparazzi aveva definito “ebeti” Federico “Fedez” Lucia e Chiara Ferragni, con allusioni sulla loro vita privata e sulla figlia Vittoria, secondogenita della coppia. In un primo momento la Procura della Repubblica aveva richiesto l’archiviazione della querela, ma negli ultimi giorni il gip ha accolto l’opposizione degli avvocati dei Ferragnez.

L’intervista del 2019

Nel 2019 Mowmag ha pubblicato un’intervista a Fabrizio Corona in cui l’ex marito di Nina Moric ha detto la sua su tanti personaggi famosi.

E chi è influente oggi?

Fedez e la Ferragni, anche se sono due ebeti, ma sanno usare i mezzi di comunicazione. […] Se fossi stato un agente di fotografi come lo ero prima avrei sicuramente portato a casa qualche foto compromettente di Fedez. Fedez la chiaverà una volta ogni due mesi, a lei di fare l’amore non frega niente. Quello che fanno è tutto studiato a tavolino, secondo me sono andati veramente in quelle cliniche dove scegli il sesso della seconda figlia, nascerà sicuramente bionda con gli occhi azzurri. Per loro i figli sono un progetto editoriale, così possono coprire tutti i target.

Per la parola “ebeti” e per l’affermazione sulla vita privata dei Ferragnez e sulla figlia Vittoria, Corona era stato querelato ma la Procura di Milano – ricostruisce il Corriere – aveva chiesto l’archiviazione. Il pm Francesca Crupi, infatti, riteneva che le espressioni usate da Corona erano “talmente generiche e grossolane e pertanto frutto di personali e provocatorie supposizioni da non avere contenuto diffamatorio“.

Nel gennaio 2022, tuttavia, gli avvocati della coppia avevano presentato un’ulteriore querela dopo che Corona aveva deriso l’ultimo album di Fedez sui social apponendo la scritta “archiviata” in riferimento alla richiesta della Procura.

Fabrizio Corona a processo

Negli ultimi giorni il gip Chiara Cipolla ha accolto l’opposizione degli avvocati Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci e ha ordinato pm di formulare l’imputazione coatta nei confronti di Fabrizio Corona, che in questo periodo si trova in stato di detenzione domiciliare.

Secondo il gip la parola “ebeti” è un “epiteto riferito alla loro persona del tutto gratuito” mentre le affermazioni sulla figlia Vittoria riguardano la “sfera privata e non collegata al ruolo di rilevanza sociale rivestito”.

La difesa di Corona aveva tentato di ridurre le affermazioni incriminate come “iperboli espressive”, e il gip ha risposto: “L’abitudine alla volgarità e alla scurrilità non elide il contenuto offensivo delle parole ma anzi lo amplifica” e che “ridimensionare atteggiamenti come quelli denunciati in grossolane provocazioni proprie del personaggio televisivo, non fa altro che legittimare (…) comportamenti offensivi destinati a moltiplicarsi e a ripetersi”.

