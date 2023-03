Fabio Tuiach sarebbe stato condannato a 2 anni per aver colpito un uomo di 70 anni

Corre voce che Fabio Tuiach possa essere condannato a due anni per aver colpito un uomo di 70 anno. Abbiamo sentito parlare spesso di Fabio Tuiach durante il periodo della pandemia per le sue idee No Vax e No Green Pass, finito anche in televisione da Giletti a Non è l’arena, ma l’ex consigliere comunale di Trieste di Lega e Forza Nuova ora è finito sui giornali per un altro episodio che lo avrebbe visto protagonista sulla delicata questione Russia e Ucraina.

Voci secondo cui Fabio Tuiach sarebbe stato condannato a 2 anni per aver sferrato un pugno ad un uomo di 70 anni

Se la notizia dovesse far emergere conferme ufficiali, non si tratterebbe certo del primo guaio giudiziario per l’ex pugile, come del resto abbiamo avuto modo di constatare sul nostro sito in passato attraverso altri articoli. Secondo quanto riportato da Il Piccolo di Trieste, l’uomo si ritroverebbe con una nuova condanna di due anni per aver colpito alle spalle, con un pungo, un settantenne che lo avrebbe criticato mentre era in giro con la bandiera della Russia.

Oltre infatti ad essere un No Vax, Fabio Tuiach non ha mai nascosto i suoi ideali filo putiniani e si è fatto più volte immortalare per Trieste con la bandiera della Russia. Evidentemente qualcuno lo ha criticato per questa sua scelta e da ex pugile Tuiach avrebbe reagito in malo modo. Tuiach però si sarebbe difeso a riguardo dicendo di non aver colpito il settantenne alle spalle e che gliela vorrebbero far pagare per i suoi ideali.

Tra l’altro non è la prima condanna che riceverebbe l’ex consigliere comunale di Trieste di Lega e Forza Nuova, se pensiamo che sia già stato condannato a due anni per un post omofobo e per alcune sue uscite considerate razziste. Staremo a vedere se le accuse mosse a Fabio Tuiach in questo particolare contesto si riveleranno vertiere, o se la vicenda si sgonfierà.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.