Esultano per Liliana Segre morta, ma se ne è andato Bruno Segre e non sono parenti

Ci sono diversi utenti che in queste ore, sui social, stanno incredibilmente esultando alla notizia relativa a Liliana Segre morta. Oltre al malinteso del giorno, visto che a lasciarci è stato Bruno Segre, giornalista e partigiano. Come se non bastassero le polemiche del passato e gli importanti segnali che ci sono arrivati dalla stessa Liliana al cospetto degli haters, stando agli articoli che abbiamo pubblicato a suo tempo, oggi occorrono altri chiarimenti. A partire dal fatto che Liliana Segre e Bruno Segre non sono parenti.

Abbiamo chi festeggia per Liliana Segre morta, ma ci ha lasciati Bruno Segre e non sono parenti

Andiamo per gradi. Il trend del giorno sui social ci dice che alcuni utenti stanno esultando per Liliana Segre morta, ma come riportato dalle principali agenzie di stampa in realtà se ne è andato Bruno Segre. Curiosamente, da partigiano, anche lui ha avuto un ruolo importante durante la Seconda Guerra Mondiale ed è venuto a mancare in occasione della Giornata della Memoria. Un malinteso abbastanza clamoroso, che evidenzia ancora una volta la profonda ignoranza di una percentuale minima di italiani a proposito della sopravvissuta al conflitto bellico.

La storia di Liliana Segre è nota a tutti e sarebbe superfluo ripetersi in questo frangente. Quello che va evidenziato, nel momento in cui si apprende oggi che è viva e vegeta, è che Liliana Segre e Bruno Segre non sono parenti. Nonostante il cognome in comune e l’età oggettivamente avanzata per entrambi, le due famiglie da quello che ci risulta non hanno nulla in condivisione.

In passato la diretta interessata si è ritrovata al centro di post che hanno addirittura negato la sua deportazione, come riportato con altri approfondimenti. Oggi, invece, si parla di Liliana Segre morta, mentre occorre ribadire che lei e Bruno Segre non sono parenti al contrario di quanto si vociferi.

