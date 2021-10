Era un “bizzarro complemento d’arredo” il missile per l’attentato a Salvini, riferisce il GIP incaricato dell’indagine.

Dando al Senatore una risposta ad un dubbio che si portava con se da anni.

Ma andiamo con ordine.

Spostiamoci al 2018. L’allora vicepremier Salvini, come molti personaggi politici e non solo, era oggetto di quotidiane minacce di morte.

Siamo in un clima tossico e velenoso, viviamo in un mondo dove i social sono pieni di minacce anche brutali.

E dove, citando l’allora vicepremier, ora senatore,

“Sono contento di essere stato utile per far scoprire la cosa, trovare questo missile – ha commentato il vicepremier Salvini – Sapevamo della segnalazione, era una delle tante minacce di morte che mi arrivano quotidianamente di cui non faccio pubblicità. In questi casi non sai mai se hai a che fare con un matto, con un mitomane, o qualcosa di serio. La segnalazione riguardava un gruppo ucraino che avrebbe voluto attentare alla mia vita. Abbiamo inoltrato la segnalazione, in questo caso evidentemente non era un matto, né un mitomane e sono contento che questa minaccia nei miei confronti sia servita a scoprire questo arsenale”