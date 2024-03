Ennesimo ritorno di WhatsApp Gold e del video Martinelli con bufala di Pasqua

Si assiste al ritorno di WhatsApp Gold e del video Martinelli con bufala di Pasqua annessa. Sta girando di nuovo sui social, in modo specifico su Instagram e TikTok, una fake news che ormai sono anni che fa parte del web e che, come spesso accade in questo campo, si ripresenta in maniera ciclica. Stiamo parlando della bufala di WhatsApp Gold e del video Martinelli, un messaggio che allerta gli utenti sull’arrivo di questa nuova versione dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo.

Registriamo il ritorno di WhatsApp Gold e del video Martinelli con bufala di Pasqua in Italia

Sono trascorsi diversi anni dalla nostra prima analisi su WhatsApp Gold e video Martinelli con bufala aggiornata al 2024. Per chi non fosse ancora a conoscenza di questa vecchia bufala, ritornata in auge su Instagram e TikTok, è bene approfondire nuovamente la questione. La bufala di WhatsApp Gold e del video Martinelli ruota su un virus che si attiverebbe una volta scaricato il video in questione.

In poche parole questa catena invita gli utenti a prestare massima attenzione sulla nuova variante di WhatsApp, appunto quella Gold, che potrebbe essere attivata da qualche utente. Una volta scaricata tale versione, comparirebbe un link in cui si parla di questo video Martinelli e che, dopo aver effettuato il suo download, porterebbe lo smartphone ad essere sommerso da un attacco hacker.

Sulla questione WhatsApp Gold e del video Martinelli, come già accennato in precedenza, non parliamo di una novità assoluta nel campo delle fake news, ma è giusto parlarne nuovamente se viene riproposta di continuo. Qualcuno potrebbe allarmarsi, perché non ancora a conoscenza di questa bufala, anche se si può immaginare subito che si stia parlando di una notizia falsa.

In primis perché gli sviluppatori dell’app non hanno mai parlato di WhatsApp Gold, è una versione che in questi anni non è mai apparsa nelle varie beta dell’app. Già questo deve quindi far pensare alla sciocchezza di questo messaggio che sta circolando su Instagram e TikTok. Inoltre non è mai stato diffuso in rete il presunto video Martinelli che creerebbe un attacco hacker. Era doveroso fare nuovamente chiarezza a riguardo. Ignorate pure la bufala su WhatsApp Gold e video Martinelli.

