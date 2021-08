Emergency, morto Gino Strada, il fondatore

È morto Gino Strada, il fondatore di Emergency.

Nato a Sesto San Giovanni il 21 aprile 1948, Strada si è laureato in medicina all’Università Statale di Milano.

Specializzato in Chirurgia d’Urgenza, negli anni Ottanta ha vissuto quattro anni negli Stati Uniti, occupandosi di chirurgia dei trapianti di cuore e cuore-polmone a Stanford e di Pittsburgh.

Si è poi perfezionato in Inghilterra e in Sudafrica presso l’ospedale di Harefield e presso il Groote Schuur Hospital di Città del Capo, passando poi a collaborare con la Croce Rossa Internazionale per l’assistenza ai feriti di guerra.

Esperienza questa culminata con la fondazione di Emergency e i suoi viaggi in giro per il mondo per portare soccorso alle popolazioni martoriate dalla Guerra, dall’Afganistan al Sudan, dalla Sierra Leone a ovunque ci sia bisogno di lui, lasciando strutture e ospedali.

Emergency ha anche prestato la sua opera in nazioni del “primo mondo”, come l’Italia, ultimo esempio mettendosi a disposizione per la gestione dell’ospedale di Crotone.

Proprio nei giorni in cui l’opera di Emergency in Afganistan è in pericolo per la crisi umanitaria presente, è quindi morto Gino Strada, stroncato in Normandia da una pregressa condizione cardiaca a 73 anni.

Non resta che il cordoglio per i suoi cari, e l’apprensione per la sua creazione.

