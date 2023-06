Elisa Esposito “prof di corsivo” lascia TikTok per la stampa: occhio agli annunci per far parlare di sé

Fa molto discutere una recente uscita social di Elisa Esposito, la celebre “prof di corsivo” che da circa un anno e mezzo crea profonde discussioni sul livello culturale medio dei più giovani. Senza tornare sul discorso della cadenza e della pronuncia di questa particolare lingua, occorre prendere in esame un recente post pubblicato dalla diretta interessata. Un vero e proprio sfogo nei confronti di TikTok, che avrebbe bannato diversi suoi profili negli ultimi mesi in seguito alle numerose segnalazioni ricevute dal pubblico.

Elisa Esposito annuncia l’abbandono di TikTok per divergenze e stress, ma la “prof di corsivo” continua a pubblicare

In passato ci siamo soffermati su Elisa Esposito in contesti assai diversi, come quando lo scorso anno abbiamo esaminato l’improbabile imitazione fatta da Salvini sulla “prof di corsivo”. Come stanno andando le cose nelle ultime ore? Una volta preso atto dell’annuncio pubblico di Elisa Esposito che lascia TikTok per divergenze con la stessa piattaforma e per lo stress accumulato in questi mesi, un dubbio ha preso il sopravvento su di noi.

Visitando il suo profilo oggi 28 giugno, infatti, abbiamo preso che nella sola giornata di mercoledì siano stati aggiunti due post. Insomma, lecito chiedersi in quali modalità Elisa Esposito intenda abbandonare TikTok. A maggior ragione, dopo aver appreso da lei stessa che i continui ban e la scarsa rilevanza data ai suoi reel abbiano fatto crollare le visualizzazioni. Dettaglio non di poco conto per chi vive di contenuti realizzati tramite video brevi.

Insomma, la minaccia di Elisa Esposito rivolta implicitamente a TikTok, dichiarandosi pronta a spostarsi al 100% su YouTube, al momento rimane un vero e proprio giallo. Inevitabilmente, in tanti si chiedono se quella attuata dalla “prof di corsivo” non sia una banale strategia per far parlare di sé, magari rilanciando le visualizzazioni dei suoi contenuti. Staremo a vedere quali saranno le sue prossime mosse.

