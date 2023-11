Elisa Claps avrà una strada o una piazza intitolata al centro di Potenza

“È un atto doveroso e non riparatorio“, precisa il consigliere comunale Roberto Falotico che ha proposto e ottenuto, con votazione unanime, che la città di Potenza dedichi una strada o una piazza nel centro della città per ricordare la 16enne scomparsa e uccisa il 12 settembre 1993 da Danilo Restivo.

Una strada o una piazza per Elisa Claps a Potenza

Per Elisa Claps e la sua famiglia è un altro passo avanti, e lo stesso Falotico ha fatto riferimento al “dolore vissuto dalla famiglia Claps, alla quale come cittadino ancora prima che come rappresentante istituzionale sento di dover chiedere scusa“.

Per il momento non è possibile conoscere date né altri dettagli.

Il parco Elisa Claps

Il 16 ottobre 2012, sempre a Potenza, è stato inaugurato il parco Elisa Claps, collocato naturalmente all’interno del Bosco Macchia Romana. Come si evince dalle immagini di quella giornata, nel momento dell’inaugurazione erano presenti la madre di Elisa, Filomena Iemma, e il fratello Gildo Claps.

Il femminicidio di Elisa Claps

La domenica del 12 settembre 1993 Elisa Claps e la sua amica Eliana De Cillis uscirono per andare insieme verso la chiesa della Santissima Trinità. In realtà Elisa aveva un appuntamento con Danilo Restivo, che l’aveva contattata il giorno prima per chiederle un incontro con il pretesto di consegnarle un regalo.

Eliana De Cillis attese l’amica all’esterno della chiesa, accanto ad un bar, ma non la vide mai uscire. I familiari di Elisa Claps fecero pressione sulle autorità per ben 17 anni affinché si indagasse su Danilo Restivo, ma rimasero inascoltati.

Il 2 novembre 2002 Danilo Restivo, che nel frattempo si era trasferito in Inghilterra, uccise la dirimpettaia Heather Barnett. Il 17 marzo 2010 il corpo di Elisa Claps fu rinvenuto nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità, la stessa chiesa in cui 17 anni prima aveva incontrato Restivo.

Elisa Claps non era mai uscita da quella chiesa. La macchina giudiziaria, quindi, si mosse e per Danilo Restivo si aprirono le porte del carcere. Attualmente l’assassino di Elisa Claps si trova nel carcere di Winchester per scontare 40 anni di prigione.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.