Molti avranno sentito parlare della tavola di Nanni, non tutti però sono a conoscenza del seguito della vicenda, che rende il tutto l’antesignano di qualcosa che ritenevamo essere un uso solo nostrano, dando origine alla leggenda di Ea-nasir il primo bidonaro della storia (in modo assurdamente moderno).

Per fare chiarezza, con un piccolo aiuto della pagina Twitter “History in Memes” che vi offriamo in traduzione, faremo ordine e chiarezza sulla vicenda, annotandola col dovuto fact checking per dimostrarvi che sì, questo momento di divulgazione è del tutto vero

Ea-nasir il primo bidonaro della storia (in modo assurdamente moderno)

Siamo nell’anno di grazia 1750 prima di Cristo. Un certo Nanni decide di comprare del rame da Ea-Nasir, venditore dell’allora preziosissimo minerale con lo spirito col quale un moderno comprerebbe merce da un negozio online sospetto o da un account eBay con quattro feedback in croce di cui tre scritti da parenti e amici del venditore e il quarto contenente la frase “questo contenuto viola i termini e le condizioni di servizio di ChatGPT”.

Nanni si ritrova quindi a mandare un servitore a ritirare, scoprendo che lo stesso era di qualità scadente, che Ea-Nasir non accettava rimborsi e che i suoi servitori erano assai sgarbati.

Esattamente come quando compri un oggetto tarocco online senza passare dalla protezione acquirente PayPal, scrivi al venditore e ti ritrovi una lettera di insulti.

Nanni torna a casa e, in un’epoca in cui la scrittura era stata inventata in tempi relativamente recenti, scrive la prima lettera di reclamo nota della storia moderna (o almeno credevamo tale, o almeno secondo il Guiness dei Primati, come vedremo)

“Dite a Ea-Nasir: Nanni invia il seguente messaggio:

Quando sei venuto, mi hai detto: “Darò lingotti di rame di ottima qualità”.

Te ne sei andato, ma non hai fatto ciò che mi avevi promesso.

Hai posto dei lingotti non buoni davanti al mio messaggero e hai detto:

“Se vuoi prenderli, prendili; se non vuoi prenderli, vattene!”.

Per chi mi hai preso per trattarmi con tale disprezzo? …

… Come mi avete trattato per quel rame?

Mi avete trattenuto la borsa dei soldi in territorio nemico;

ora sta a voi restituirmela per intero.

Tenete presente che non accetterò da voi rame che non sia di qualità pregiata.

Selezionerò e prenderò i lingotti individualmente nel mio cortile,

ed eserciterò contro di voi il mio diritto di rifiuto perché mi avete trattato con disprezzo”

Ma Ea-Nasir scopriamo non essere nuovo a tali trovate,.

Il seguito meno noto della vicenda

Gli archeologi hanno ritrovato la presunta dimora di Ea-Nasir, dimostrando che la sua posta era piena di tavolette di argilla con insulti e proteste in cuneiforme.

Apparentemente ad un certo punto della sua storia Ea-Nasir aveva deciso di essere il primo bidonaro della storia scritta dell’umanità, vendendo materiale scadente e rifiutando di fornire rimborsi.

Come il peggior tirapacchi della storia moderna Ea-Nasir aveva una ricetta perfetta per sfuggire ai reclami: chiudere i battenti della sua attività e riaprire altrove con una nuova “ragione sociale”, frodando altri disgraziati fino ad esaurimento scorte.

Il che rende Ea-Nasir l’avo di tutti i bancarottari fraudolenti ma anche dei venditori online disonesti che spariscono coi soldi per cercare di rivendere lo stesso ciarpame con un nome diverso.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.