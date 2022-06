È morto Roberto Brunetti, l’attore di Romanzo Criminale aveva 55 anni

Nella notte di venerdì è stato trovato morto Roberto Brunetti, attore romano di 55 anni. Detto “Er Patata”, è stato trovato privo di vita alle 22:30 di venerdì 3 giugno nel suo appartamento nei pressi di piazza Bologna.

Secondo le prime indiscrezioni Brunetti è stato trovato in posizione supina sul suo letto, coperto da un lenzuolo, e il corpo non presentava segni di violenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i poliziotti di San Lorenzo e del Distretto Salario.

Repubblica scrive che a dare l’allarme erano stati la compagna ed alcuni conoscenti, preoccupati per non essere in grado di mettersi in contatto con lui. L’ultimo accesso su WhatsApp di Brunetti risaliva alla sera precedente, poi il silenzio. Le cause della morte verranno determinate dall’autopsia.

