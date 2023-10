Dubbi sulle sorti di Danilo Restivo oggi dopo il caso Elisa Claps e la fiction RAI

C’è incertezza tra gli italiani sulle sorti di Danilo Restivo oggi dopo il caso Elisa Claps e la fiction RAI. In molti si chiedono che fine abbia fatto il serial killer che è stato condannato per l’omicidio di Elisa Claps ed Heather Barnet. Ci si domanda più che altro cosa stia facendo oggi e dove si trovi, anche perché sono trascorsi nove anni dalla condanna definitiva per l’omicidio di Elisa Claps.

Cosa sappiamo su Danilo Restivo oggi dopo il caso Elisa Claps e la fiction RAI

Torniamo sull’argomento, dunque, dopo l’approfondimento dei giorni scorsi. Danilo Restivo ha cercato in tutti i modi di dichiararsi innocente in questi anni, ma la Corte di Cassazione ha respinto sin da subito il suo ricorso. Un serial killer calcolatore e freddo che oltre all’uccisione di Elisa Claps, avvenuta nel 1993, si è macchiato di un altro efferato delitto, quello di Heather Barnet in Gran Bretagna.

Sulla testa di Danilo Restivo pesano infatti due condanne, sia quella italiana che quella inglese e complessivamente deve scontare 70 anni di pena. Su dove sia finito Danilo Restivo è abbastanza semplice da comprenderlo, seppur la prima sentenza sia arrivata dagli inquirenti inglesi, primi a condannare Restivo a 40 anni di carcere nel 2011. La Cassazione è giunta invece alla pena finale solo nel 2014, dopo oltre vent’anni dall’uccisione di Elisa Claps.

Entrambe le vittime sono state uccise allo stesso modo, da qui si è arrivati alla conclusione di come Danilo Restivo fosse il serial killer di entrambe le ragazze. Attualmente Danilo Restivo si trova in carcere in Inghilterra, visto che la condanna della Crown Court di Winchester a conti fatti è arrivata prima della sentenza della Corte di Cassazione. Dunque, si è deciso di lasciarlo nel carcere inglese dove sconterà entrambe le pene, per un totale di 70 anni di reclusione.

L’uomo non si trova in Italia, a differenza di quanto emerge da alcuni post disponibili sui social. A questo punto, dovrebbe essere chiaro lo “status” di Danilo Restivo oggi dopo il caso Elisa Claps e la fiction RAI.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.