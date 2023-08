Doppio down Aruba e ChatGPT: non funziona il servizio e problemi per le due piattaforme

Registriamo in questi minuti un doppio down Aruba e ChatGPT, visto che non funziona il servizio fornito dalle due piattaforme, con problemi sparsi in tutto il mondo. Trattandosi di due mondi distinti e separati, occorre analizzare ciascuna situazione in modo differente, sperando in ogni caso che i tecnici possano ripristinare tutto nel più breve tempo possibile. Vista l’importanza di questi strumenti, è altamente probabile che tutto possa rientrare a stretto giro.

Cosa sappiamo sul doppio down Aruba e ChatGPT: non funziona il servizio e problemi per entrambi gli strumenti

Per quanto riguarda il down ChatGPT, ci sono numerose analogie rispetto a quanto riportato alcune settimane fa con un altro articolo. Attorno alle 16:30 di oggi 31 agosto tutto sembrava rientrato, ma improvvisamente e nel giro di pochi minuti, la piattaforma ha fatto emergere ulteriori disservizi per coloro che hanno deciso di sposare questo mondo. Impossibile, almeno per ora, prevedere l’orario di ripristino per chi accede costantemente alla piattaforma. Vi faremo sapere nel caso in cui dovessero essere diramate comunicazioni ufficiali in merito.

Ancora più delicato il down Aruba di questo giovedì, in quanto i problemi per una volta non coinvolgono la PEC offerta dal noto brand o il servizio di faturazione elettronica, quanto questioni server. Per farvela breve, buona parte dei siti web che si appoggiano a questo brand, rischiano di non essere raggiungibili da alcuni minuti a questa parte. Così si spiega il crollo delle visite segnalato da alcuni admin sui social a partire dalle 16:20 di oggi.

Come sempre avviene in questi casi, è possibile consultare alcune statistiche offerte in tempo reale online per comprendere la reale portata di un malfunzionamento. Di sicuro, il doppio down Aruba e ChatGPT è destinato a creare non poche discussioni, soprattutto nel caso dei server del primo marchio, visto che diversi portali da quasi un’ora risultano del tutto irraggiungibili per i lettori. Anche a voi non funziona il duplice servizio, con problemi sparsi?

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.