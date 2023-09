Tra i vari lasciti della Pandemia, ricorderemo per sempre l’assurda campagna novax contro le donazioni di sangue, una serie di bufale diffuse coscientemente per ostacolare le donazioni inventandosi una serie di fesserie che affrontammo all’epoca.

Tra cui la deprecabile teoria che siccome il sangue dei punturati era “impuro” (falso) i Poteri Forti avrebbero chiesto ai “lupi guerrieri e leoni” di donare il loro sangue, e loro avrebbero dovuto rifiutarsi per vendetta oppure vendere il loro sangue puro a livelli da quotazioni di platino e metalli preziosi (assurdità deprecabile).

Dai lasciti di questa assurda campagna contro la donazione di sangue, restano le teorie sui presunti rischi delle donazioni. Inesistenti.

Donare il sangue non è rischioso: è un dono di vita

Ogni atto medico ha dei rischi: in questo caso secondoo l’Istituto Superiore della Sanità parliamo della possibilità di lievi capogiri, un ematoma nel punto di prelievo (si badi, possibilità) o una leggera infiammazione del punto interessato.

Ovviamente sarà saggio evitare di fare sforzi subito dopo la donazione: il sangue è proprio la sostanza che porta nutrienti nel nostro corpo.

Quanto alla presunta fake news sul “sangue dei vaccinati”, ricordiamo che in realtà quasi tutti possono donare il sangue. Tranne coloro che pesano meno di 50 Kg, che hanno una pressione sistolica (massima) inferiore a 110 mm di mercurio o una concentrazione di emoglobina inferiore a 12,5 g/dL nelle donne e 13,5 g/dL negli uomini. Inoltre, i donatori non devono essere affetti da una patologia infettiva trasmissibile (AIDS, epatite B, epatite C, sifilide) e non devono essere alcolisti o consumatori di sostanze stupefacenti

