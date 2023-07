Dito puntato su Aurora Ramazzotti incinta per la seconda volta: replica ironica alla bufala

Aurora Ramazzotti incinta per la seconda volta, anzi no. In questi anni di social Aurora Ramazzotti ha dovuto fare i conti più volte con gli haters, con notizie false sul suo conto e chi più ne ha più ne metta. Non è stato semplice per la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker superare i momenti più difficili dovuti a commenti alquanto cattivi sul suo conto, ma ormai da tempo Aurora ha imparato ad affrontare il tutto con l’ironia che la contraddistingue.

Se la prendono con Aurora Ramazzotti incinta per la seconda volta: risposta ironica alla fake news di oggi

Come se non bastassero le fake news dei mesi scorsi su di lei, ora il tormentone su Aurora Ramazzotti incinta per la seconda volta. Nelle ultime ore è stata vittima di un altro commento non proprio carino di un utente, toccando un tasto non semplice per molte donne, ossia la trasformazione del corpo dopo la gravidanza ed il conseguente parto. Cambiano le forme, non è così semplice accettare tutte queste rotondità.

Chiaramente anche Aurora Ramazzotti ha dovuto fare i conti con questa sorta di trasformazione, ma sa che bisogna dare tempo al corpo di ritornare ad essere quello di un tempo e durante qualche giorno di relax in Liguria non ha rinunciato al bikini per una passeggiata al mare. Si è lasciata immortalare tra le bellezze di queste spiagge della Liguria, pubblicando diverse foto in bikini e qui è arrivato il commento cattivo di un utente: “Incinta del secondo?”.

La risposta però di Aurora Ramazzotti è stata come sempre brillante ed ha così replicato: “No del dessert”. La figlia di Eros e Michelle sa che ci vorrà ancora un po’ di tempo per ritrovare la sua linea, lei che in questi anni si è data molto allo sport, riuscendo a costruirsi un fisico davvero invidiabile. Avere però questa pancia più evidente non le crea attualmente alcun problema, si tratta di una condizione naturale dopo un parto recente.

C’è anche chi ha pensato come realmente Aurora Ramazzotti fosse incinta del secondo figlio, dopo questo commento alquanto cattivo. Non è così, si sta godendo la vita da mamma apprezzando tutte le sue sfaccettature, anche quelle di ritrovarsi con qualche rotondità in più. Come riportato da altre fonti, dunque, stop alla fake news su Aurora Ramazzotti incinta.

