Tormentone su ‘Aurora Ramazzotti ha già partorito’: replica sul figlio che sarebbe nato

Stiamo vivendo un autentico tormentone su “Aurora Ramazzotti ha già partorito“. La scadenza è imminente, come abbiamo ribadito nei giorni scorsi con altri approfondimenti in merito, ma sarebbe il caso di darci un taglio con notizie infondate, se non addirittura accuse nei confronti della ragazza che si appresta a dare la luce ad un nuovo bambino. In sostanza, dire che il figlio sia nato non ha senso, visto che al momento la giovane appare pubblicamente ancora con il suo bel pancione.

Insistenti voci su ‘Aurora Ramazzotti ha già partorito’: risposta diretta sul figlio che sarebbe nato

Per farvela breve, continuano a dirci che ‘Aurora Ramazzotti ha già partorito’. Non è un caso che di recente sia arrivata la doppia replica della diretta interessata sul figlio che sarebbe nato. Come se non bastasse quello che a conti fatti è un elemento inconfutabile, occorre tenere a mente che in tanti stiano accusando la futura mamma di fingere di essere ancora incinta solo per continuare a postare su Instagram contenuti che attirano like, commenti e popolarità.

Ora, considerando che la ragazza si appresta ad affrontare un evento che non dimenticherà mai, muovere accuse del genere non è propriamente il massimo. Inevitabilmente, ci siamo accorti tutti in questi mesi che abbia sì dei fans, ma anche una folta schiera di haters che mai l’hanno apprezzata. Da qui a dire “Aurora Ramazzotti ha già partorito”, ipotizzando che stia nascondendo il figlio nato per una questione “social“, ce ne passa.

A questo punto, siccome la scadenza è fissata è fissata entro fine marzo, ovvero nel giro di una settimana, sarebbe il caso di smetterla con l’ipotesi “Aurora Ramazzotti ha già partorito”. Il figlio non è nato. Date tempo al tempo, anche nel caso in cui l’erede di Eros non dovesse essere troppo simpatica ai vostri occhi. Lei, dal canto suo, risponde con sarcasmo su Instagram, dicendo di non voler “perdere il seno” post parto, oppure chiedendo sarcasticamente “quando partorisce questa?”.

