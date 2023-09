Diffuso down Xbox Cloud Gaming: problemi anche con Microsoft Store che non funziona

Pare essere decisamente diffuso il down Xbox Cloud Gaming di oggi 16 settembre, al punto che secondo diversi utenti si registrano anche problemi anche con Microsoft Store che non funziona. Un disagio non di poco conto, che a quanto pare è stato riscontrato già alle 10 di sabato, in attesa di una possibile comunicazione ufficiale necessaria per mettere a fuoco tutta la questione. Dunque, qualora abbiate individuato delle anomalie, non siete certo i soli stando alle informazioni raccolte fino a questo momento.

Cosa sappiamo sul recentissimo down Xbox Cloud Gaming: problemi anche con Microsoft Store che non funziona

Eravamo abituati a parlare di Xbox in contesti assai differenti, come osservato con un altro articolo pubblicato nel 2021. Ora tocca fare i conti con un disservizio chiaro, in attesa di ulteriori riscontri da parte dell’assistenza. Quali sono gli elementi trapelati fino a questo momento a proposito del diffuso down Xbox Cloud Gaming? Premesso che i problemi venuti a galla anche con Microsoft Store che non funziona evidenzino un disservizio a monte non di poco conto, vanno esaminati alcuni rumor.

Già, perché su Twitter abbiamo anche le testimonianze di chi avrebbe parlato con l’assistenza. Sostanzialmente, Xbox Cloud Gaming è down. Il servizio ha già registrato lunghi tempi di attesa e di disservizi in seguito al tanto atteso lancio di Starfield di recente. Ora, a quanto pare si è verificata un’interruzione completa che potrebbe durare più di quanto ci si potesse aspettare secondo i feedback appena citati.

Secondo queste fonti, infatti, il down Xbox Cloud Gaming sarebbe sì confermato dai tecnici, ma a detta del supporto Microsoft potrebbe richiedere 24-48 ore per essere risolto. Come accennato, sembra che anche il Microsoft Store sia down. Altro elemento che certo non induce ad essere ottimisti per una celere archiviazione del malfunzionamento venuto a galla anche in Italia nella mattinata di sabato.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.