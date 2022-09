Dichiarano che il Parlamento Europeo è una balera, ma sbagliano in tutto

Dichiarano che il Parlamento Europeo è una balera, ma sbagliano in tutto: questo il contenuto di un Tweet che ci è stato sottoposto, che rappresenta dei personaggi che ballano in quella che secondo chi ha diffuso il video dovrebbe essere una ripresa dell’EuroParlamento.

Il Parlamento Europeo, sappiamo bene, in questo periodo è sotto attacco dalla disinformazione filorussa come un po’ tutti i capi di Stato Occidentali. Da Sanna Marin a Liz Truss, passando per Draghi accusato di essere un “quisling” dalla compianta Daria Dugina, la “controinformazione” filorussa dipinge l’Occidente come un’imbelle accozzaglia di gaudenti guerrafondai nazisti opposti ai “pacifici” russi “eredi” dei valori dell’Armata Rossa che sconfisse il nazismo.

Il tutto in un insieme di errori e fake news ormai riassumibili con le parole “fontirusse”

Nel messaggio tweet archiviato qui di seguito un gruppo di personaggi intenti ad applaudire e registrare dei cantanti viene descritto come “persone che ballano sui cadaveri delle persone perseguitate”.

Non ci è chiaro di sapere se il tweet si riferisca ai filorussi o ai novax, categorie che tra le svariate intersezioni sovente aggiungono anche la tendenza a dichiararsi “discriminati” dall’Occidente.

Ma ci è chiaro che quello non è l’Europarlamento e non è una balera.

È un concerto del 2021 tenuto al Forum Mondiale per la Democrazia dal gruppo musicale Dubioza Kolektiv presso la sede del Consiglio di Europa.

Dato di certo non segreto, dato che lo stesso Forum Mondiale e i cantanti ne diedero ampia notizia.

Scopo del Forum Mondiale era riunire giovani e pensatori in un evento pubblico per la tutela dell’ambiente, sensibilizzando l’attenzione anche per mezzo di pubblici eventi.

Come ricordato dai colleghi di Facta, va ulteriormente precisato che il Consiglio d’Europa è un’organizzazione internazionale che ha lo scopo di promuovere la democrazia e i diritti umani nei suoi 46 Stati membri attraverso conferenze internazionali ed è indipendente dall’Unione Europea.

La notizia così come presentata è dunque una fake news.

