Di nuovo assente Tiziana Panella da Tagadà su LA7: cosa sappiamo sul suo futuro

Ci sono pervenute diverse segnalazioni in queste ore, in merito alla storia di Tiziana Panella assente da Tagadà su LA7. Non tutti apprezzano la giornalista e, di conseguenza, in tanti sperano che la sua mancata apparizione di questi giorni possa essere dovuta al presunto allontanamento della diretta interessata. Vi diciamo subito che siamo in attesa di recuperare notizie certe in questo senso, magari risalendo ad una delle ultime puntate intere del programma, ma dai primi approfondimenti e da alcune informazioni in nostro possesso, le cose non dovrebbero stare così.

Perché è assente Tiziana Panella da Tagadà su LA7: chiarimenti vari sul suo futuro

Una storia che ricorda molto quella che abbiamo trattato alcune settimane fa sul nostro sito, in quel caso riguardante questioni di salute. Che fine ha fatto Tiziana Panella e per quale motivo non sta andando in onda con le ultime puntate di Tagadà? In settimana non si è vista e stiamo cercando conferme sulle ragioni delle defezioni con le puntate intere. Gli scorci disponibili sul sito di LA7 non spiegano al momento la storia, anche se altre fonti ci hanno riportato alcuni dettagli in merito.

Neanche sulla pagina Instagram di Tagadà abbiamo comunicazioni chiare in merito. Allo stato attuale, l’unico spunto che possiamo portare alla vostra attenzione riguarda quello che ci è stato riferito da una fonte vicina a LA7. A suo dire, infatti, Tiziana Panella non sta andando in onda in quanto è in ferie. Aspettiamo ulteriori conferme dalla redazione, che abbiamo contattato privatamente e che per ora non ci ha fornito risposte.

Aggiungiamo anche che, in caso di allontanamento, di sicuro dalla conduttrice sarebbero giunte conferme ufficiali. Insomma, è sempre più forte la sensazione che Tiziana Panella sia assente da Tagadà da alcun giorni a questa parte per vacanza e non per forzature o decisioni di LA7.

