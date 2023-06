Di cosa è morto Francesco Nuti: le reali cause e la malattia smentiscono i soliti superficiali

In tanti emettono sentenze sul quesito “di cosa è morto Francesco Nuti“. Già, perchè le cause che hanno portato all’addio del noto attore mettono in evidenza solo in minima parte la malattia che lo ha tormentato dal 2006. Dopo il nostro iniziale approfondimento, pubblicato ieri subito dopo l’annuncio ufficiale del decesso, hanno preso piede soprattutto sui social le solite teorie complottiste, che possiamo smentire solo esaminando prima cosa sia capitato al diretto interessa negli ultimi 17 anni.

Chiarimenti sul quesito “di cosa è morto Francesco Nuti”: la malattia e le cause del suo addio

In sostanza, se vi state chiedendo “di cosa è morto Francesco Nuti”, non ha alcun senso tirare in ballo per l’ennesima volta il vaccino Covid o altre teorie frutto della fantasia di alcuni. Già, perché l’uomo è caduto in disgrazia diversi anni fa in seguito ad un grave incidente domestico. Una caduta dalle scale che ha cambiato per sempre la sua vita e che, gradualmente, lo ha portato allo spegnimento. Al netto dei problemi precedenti legati all’alcolismo, in seguito ad alcuni flop al botteghino per i suoi film mai del tutto accettati.

L’incidente appena citato ha provocato un grave ematoma cranico, al punto da farlo finire in coma per ben quattro mesi. Pur risvegliandosi, i pesanti danni neurologici si sono purtroppo rilevati irreversibili, dando vita successivamente ad una una perdita parziale delle sue capacità motorie. Con il trascorrere del tempo, Francesco Nuti ha perso quasi del tutto l’uso della parola, oltre a quello delle mani.

Come se non bastasse, ha vissuto gli ultimi anni della sua vita su una sedie a rotelle. Dunque, non si tratta di una malattia specifica, ma se vi siete posti la domanda “di cosa è morto Francesco Nuti” è possibile unire tutti questi tasselli. Così facendo, determinerete un quadro clinico da tempo molto complicate, tra le cause del decesso.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.