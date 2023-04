Del tutto decontestualizzato lo schiaffo di Albano Carrisi a Christine Del Rio del Grande Fratello

Sta circolando nuovamente il video che ci mostra Albano Carrisi tirare uno schiaffo ad una ragazza, ovvero Christine Del Rio. Per chi non lo sapesse, si tratta di un’ex concorrente del Grande Fratello (per la precisione, ha partecipato all’edizione numero 8 del noto reality), che all’epoca dei fatti era nota al pubblico. Nello specifico, tutta la storia ruota attorno ad uno scherzo che in quel contesto era stato concepito da Fabrizio Biggio, che in quel periodo faceva parte dei Soliti Idioti.

Fuori tempo massimo lo schiaffo di Albano Carrisi a Christine Del Rio del Grande Fratello

I riferimenti temporali non sono casuali, in quanto la notizia sta girando nuovamente oggi, ma come si nota da alcuni articoli che si recuperano facilmente sul web, il fatto è avvenuto addirittura 15 anni fa. Non si capisce come un episodio che risalga al 2008, per quanto non piacevole, possa essere “titolato” come una notizia freschissima. A dirla tutta, una spiegazione ci sarebbe, visto che lasciar credere che la vicenda si sia svolta in queste ore consente di ottenere maggiori visualizzazioni.

Come sono andate le cose? Christine del Rio nel 2008 poteva godere di una discreta visibilità e di conseguenza venne scelta per portare avanti uno scherzo ad Albano Carrisi, dal canto suo protagonista in passato di bufale raccontate anche sul nostro sito. La giovane presentò un microfono con simbolo fallico al cantante, che non la prese bene. Scendendo dall’auto che lo stava trasportando, si avvicinò a lei, per poi rifilarle uno schiaffo.

In ogni caso, il video relativo allo schiaffo di Albano Carrisi a Christine del Rio si trova ancora su YouTube. Il filmato in questione è datato 2014 all’interno della piattaforma, ma come riportato in precedenza ci sono racconti di cronaca addirittura del 2008. Gesto da condannare quello del cantante, nel modo più assoluto, ma circostanza ormai superata da tutte le parti in causa.

